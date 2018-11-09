Трамп ужесточил правила получения убежища для нелегальных мигрантов

Меры не коснутся детей-иностранцев, которые попали на территорию страны без сопровождения родителей.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал документ, ограничивающий предоставление убежища нелегальным мигрантам, прибывающим в страну через границу с Мексикой.

Читайте такжеПолиция Мексики остановила "караван мигрантов" на пути к США

Ужесточение правил связано с движением в сторону США многотысячного каравана мигрантов. Согласно подписанному указу, лица, незаконно перешедшие границу США с Мексикой, не смогут подавать документы на статус беженца в США, передает BBC.

"Я временно приостанавливаю въезд в США для определенного типа иностранных граждан, чтобы справиться с проблемой огромного количества мигрантов, незаконно или без необходимых документов прибывающих в нашу страну через территорию Мексики", - говорится в постановлении.

При этом в документе отмечается, что у мигрантов-нелегалов сохраняется право "запрашивать другие формы защиты от преследования и пыток". О каких именно формах защиты идет речь, в указе не уточняется.

Меры не коснутся детей-иностранцев, которые попали на территорию страны без сопровождения родителей.

Как сообщал УНИАН, ранее администрация Трампа объявила о новых правилах подачи прошения об убежище.