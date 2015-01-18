В Нигере пять человек погибли в ходе протестов против карикатур Charlie Hebdo
02:03, 18 января 2015Мир
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В Нигере в результате протестов против карикатур сатирического журнала Charlie Hebdo погибли пять человек.
Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на президента республики Махамаду Иссуфу, пишет Росбалт.
"В Ниамей погибли пять человек, все — гражданские", — сказал Иссуфу.
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Ранее сообщалось, что в Нигере в ходе акций протестов против карикатур Charlie Hebdo сожжены семь церквей. Президент Франции Франсуа Олланд после протестов в Нигере и Пакистане выступил в защиту Charlie Hebdo.
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