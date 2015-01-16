Российского активиста арестовали на 8 суток из-за одиночного пикета с плакатом "Je suis Charlie"

Московский суд приговорил активиста Марка Гальперина к 38 суткам административного ареста после задержания в четверг на оппозиционной акции, прошедшей на Манежной площади, сообщает корреспондент Грани.Ру из зала суда.

Активист был признан виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение законодательства о митингах). По ней он получил 30 суток. Это первый известный случай, когда вменяется такой состав правонарушения. Он был введен в кодекс новым законом о митингах, который Владимир Путин подписал в июле 2014 года.

Ранее Гальперина арестовали на 8 суток за проведенный 10 января одиночный пикет на Манежной с плакатом "Je suis Charlie" (активиста признали виновным из-за проведения публичного мероприятия без подачи уведомления).

Читайте такжеЖители Москвы и Петербурга "поздравили" Путина и чекистов с праздником: Вам недолго осталось (фото)

В свою очередь, еще одного задержанного активиста - 75-летнего Владимира Ионова - оштрафовали на 20 тысяч рублей по части 2 статьи 20.2 КоАП - также за пикет с плакатом "Je suis Charlie" - и на 150 тысяч - по части 8 за рецидив.