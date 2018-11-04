В небе над Канадой столкнулись два частных самолета, один человек погиб
21:59, 04 ноября 2018Мир
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Один из самолетов после столкновения упал в поле рядом с трассой.
Иллюстрация / REUTERS
В небе над Канадой, в 30 км от столицы страны Оттавы, столкнулись два самолета, в результате чего один человек погиб.
Как сообщает CBC News, авария произошла около 10:00 по местному времени (17:00 по Киеву).
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Один из самолетов после столкновения упал в поле рядом с трассой. Другой самолет - Piper Cheyenne - в салоне которого находились два человека, после аварии был направлен в международный аэропорт Оттавы, где он удачно приземлился.
По словам пилота второго самолета, первый самолет ударил его снизу, повредив правую стойку шасси.
Ранее УНИАН сообщал, что в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль столкнулись два пассажирских самолета.
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