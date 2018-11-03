цей матеріал доступний українською

В США при обрушении здания Amazon погибли два человека (видео)

17:52, 03 ноября 2018
Мир
307 0
В США обрушилось здание Amazon / скрин видео

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Baltimore Sun со ссылкой на спасателей.

Читайте такжеДва человека погибли в результате шторма на юге США (фото, видео)

Отмечается, что инцидент произошел в юго-восточном Балтиморе. Из-за шторма у здания обрушилась стена. Спасатели остаются на месте происшествия для разбора завалов.

В районе, где расположен центр, прошли грозы с порывами ветра и сильным дождем.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#Amazon