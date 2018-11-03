В США при обрушении здания Amazon погибли два человека (видео)

В районе, где расположен центр, прошли грозы с порывами ветра и сильным дождем.

В американском штате Мэриленд два человека погибли из-за обрушения в сортировочном центре Amazon.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Baltimore Sun со ссылкой на спасателей.

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Отмечается, что инцидент произошел в юго-восточном Балтиморе. Из-за шторма у здания обрушилась стена. Спасатели остаются на месте происшествия для разбора завалов.

В районе, где расположен центр, прошли грозы с порывами ветра и сильным дождем.