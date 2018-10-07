Помпео и Ким Чен Ын договорились о новой встрече лидеров США и КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео назвал "успешным" свой воскресный визит в Пхеньян, где он встретился с Ким Чен Ыном.

Госсекретарь США Майк Помпео и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились о новой встрече лидеров двух стран.

В Twitter Помпео назвал "успешным" свой воскресный визит в Пхеньян, где он встретился с Ким Чен Ыном, пишет "Радио свобода".

Помпео поблагодарил руководство страны за прием американской делегации и заявил, что стороны "продолжают добиваться прогресса по соглашениям, достигнутым на сингапурском саммите".

В свою очередь Ким Чен Ын назвал встречу "приятной" и сказал, что она обеспечит "прекрасное будущее" для взаимоотношений двух стран.

При этом в администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина объявили, что стороны договорились о проведении новой встречи между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

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Изначально Помпео планировал посетить Пхеньян еще в августе, однако Вашингтон отменил мероприятия из-за недостаточных, по его мнению, темпов сворачивания ядерной программы со стороны КНДР.

Глава Белого дома неоднократно называл встречу с Ким Чен Ыном успешной с точки зрения дальнейшей денуклеаризации полуострова, однако США отказались снимать санкции до полного ядерного разоружения Пхеньяна. На Генассамблее ООН глава МИД КНДР Ли Ен Хо заявил, что его страна не откажется от атомной бомбы до тех пор, пока в КНДР не убедятся, что Америка не угрожает ее национальной безопасности.

Как сообщал УНИАН, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории американо-северокорейских отношений встреча действующего президента США с лидером Северной Кореи. Ее основная тема - ядерное разоружение КНДР и уменьшение напряженности в отношениях между государствами. По итогам саммита было подписано совместное заявление, в соответствии с которым США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на полную денуклеаризацию Корейского полуострова.