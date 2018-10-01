Очередной шаг к примирению: КНДР и Южная Корея начали разминирование общей границы
Военные Северной и Южной Корей в понедельник, 1 октября, начали процесс разминирования территорий вокруг поселка Пханмунджом на границе двух стран.
Соответствующих договоренностей на последней встрече достигли лидеры КНДР и Южной Кореи, передает Reuters.
В заявлении Минобороны Южной Кореи отмечается, что обе стороны согласились в течение 20 дней убрать все наземные мины в Объединенной зоне безопасности - населенном пункте Пханмунджом на границе обеих Корей.
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В соглашении также предусматривается и полный отказ от оружия в Объединенной зоне безопасности, а также уменьшение наблюдательных пунктов.
Объединенная зона безопасности – единственное место вдоль 250-километровой демилитаризованной зоны, где военные с Севера и Юга находятся лицом к лицу.
Напомним, последняя встреча между лидерами обеих Корей состоялась 18-20 сентября в Пхеньяне. Стороны договорились об уменьшении военного напряжения между странами, активизации гуманитарных и экономических связей, а также продолжении работы над денуклеаризацией всего полуострова.