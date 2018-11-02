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Трамп намерен ужесточить правила предоставления убежища в США

06:00, 02 ноября 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подписать на следующей неделе указ, ограничивающий возможность иностранцев подать заявление на получения убежища в стране.

По словам президента США, по новым правилам убежище можно будет попросить лишь в официальных пограничных пунктах, а не после въезда в страну, сообщает The Hill.

Трамп отметил, что иностранцы зачастую пользуются американской иммиграционной системой, сообщая ложную информацию об основаниях для предоставления убежища.

"В соответствии с этим планом иностранцы больше не получат свободный проход в страну незаконным путем, подавая безосновательные заявления в поисках убежища", - заявил президент журналистам в Белом доме.

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Дональд Трамп настаивает, что его план будет "полностью законным". По его словам, любые просители убежища, которых поймают при незаконном пересечении границы, будут содержаться в палатках и не будут освобождены до судебного разбирательства.

"Мы строим огромное количество палаток и будем держать их в палатках", - сказал он.

Издание The Hill напоминает, что Акт об иммиграции и гражданстве 1965 года говорит, что любой иммигрант в США может подать заявление на получение убежища независимо от того, как он въехал в США.

Как сообщал УНИАН ранее, президент США Дональд Трамп планирует лишить права получения американского гражданства родившихся на территории США детей неграждан страны или незаконных мигрантов.

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Теги: #США#мигранты#Дональд Трамп