Трамп намерен отменить право на гражданство США по рождению
Президент США Дональд Трамп планирует лишить права получения американского гражданства родившихся на территории США детей неграждан страны или незаконных мигрантов.
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О намерении подписать соответствующий указ Трамп сообщил в интервью порталу Axios, передает kommersant. «Мы (США - ред.) - единственная страна в мире, где, если у приезжего появляется ребенок, тот фактически становится гражданином США, со всеми преимуществами. Это нелепо. И этому надо положить конец», - заявил Трамп.
Как пишет Axios, если указ президента США будет принят, это станет самым серьезным шагом в рамках его миграционной политики. Портал напоминает, что получение гражданства всем родившимся на территории США гарантирует 14-я поправка к американской Конституции.
Ранее газета Politico сообщила, что Министерство внутренней безопасности США намерено ужесточить правила выдачи грин-карт. Подготовленный ведомством законопроект затронет иммигрантов, уже живущих в стране на законных основаниях.
Кроме того, в 2019 году США сократят квоту на прием беженцев. Их число будет снижено с 45 тыс. до 30 тыс. человек, объявил глава Госдепартамента США Майк Помпео.