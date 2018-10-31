Die Welt: Германия закупила новые БМП и вертолеты, но лишь треть из них готова к бою

Как оказалось, немецкая армия просто не может использовать большую часть всего нового вооружения, закупленного в прошлом году.

Только треть новых БМП, истребителей и вертолетов, которые Бундесвер получил в прошлом году, действительно готовы к бою. Другое вооружение до сих пор не служит немецким военным.

Как пишет Die Welt, в прошлом году Германия закупила 97 новых боевых наземных и воздушных машин, о чем свидетельствуют данные Министерства обороны страны. Но из них лишь 38 образцов вооружения действительно готовы к использованию. В процентном выражении лишь 39% закупленного оружия в распоряжении немецких военных пригодны для операций. При этом, Бундесвер стремится, чтобы 70% его оборонительных систем были в боевой готовности.

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Как пишет издание, наибольшие проблемы возникли с БМП Puma и транспортными самолетами A400M. Из более 70 полученных новых бронемашин для пехотинцев, которые были закуплены в прошлом году, только 27 способны выполнять боевые задачи. Что касается самолетов, то их Берлин купил восемь, но Бундесвер может сейчас использовать лишь четыре.

С вертолетами похожая ситуация. Из семи машин класса Tiger готовы к бою лишь два. Такая же ситуация и с вертолетами NH90. Но министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен советует не обращать внимания на горькую статистику.

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По ее словам, большинству поставленных Бундесверу боевых машин требуется лишь незначительное обновление программного обеспечения и укомплектования для того, чтобы их можно было использовать в операциях. По ее словам более важно то, что все это оружие уже есть у немецких солдат. И ее можно использовать в учениях.