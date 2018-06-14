В США будут лишать гражданства за ложь при его получении

Решение о лишении гражданства натурализованного гражданина США может быть принято только судом.

Министерство национальной безопасности США создает специальное подразделение, которое будет заниматься выявлением и лишением гражданства и статуса постоянного резидента США лиц, которые предоставили правительству ложную информацию о себе в ходе процесса натурализации.

Как передает Голос Америки, Майкл Барс, представитель Службы гражданства и иммиграции США заявил изданию The Washington Examiner о том, что правительственное агентство принял на работу десятки юристов и сотрудников службы иммиграции для просмотра вероятно поддельных анкет. Эти люди будут работать в Лос-Анджелесе.

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Сообщается, что лиц, в отношении которых будут проводиться следственные действия, будут приглашать на интервью с представителями иммиграционной службы. В случае заключения о предоставлении заведомо ложной информации дело будет передаваться в Минюст США.

Решение о лишении гражданства натурализованного гражданина США может быть принято только судом.

Представитель Службы гражданства и иммиграции США дал понять, что правительство США интересуют исключительно люди, которые сознательно пошли на подделку личной информации и получили гражданство, скрыв свои реальные имена и др.

"Ни одно лицо, получившее гражданство США, намеренно изображая из себя другого, не будет удивлено тем, что их дело будет передано в Минюст для инициации процедуры выдворения. Служба гражданства и иммиграции США отслеживает сознательные акты махинаций", - заявил Барс.

Как сообщает издание The Washington Examiner, на данный момент МНБ США передало в Минюст 95 дел при этом в целом дополнительное рассмотрение осуществляется по более 2500 дел.