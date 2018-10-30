На предприятии затопление плавдока "Адмирала Кузнецова" объяснили перебоями с электричеством (видео)

По словам эксперта в сложившейся ситуации "виден человеческий фактор" и "не обошлось без халатности".

Причиной погружения в воду плавучего дока ПД-50 в Мурманске, где ремонтировали авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" стало отключение насосов, вызванное скачком напряжения в электросети.

Об этом сообщил представитель ответственного за ремонт корабля Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев, передает ТАСС.

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По данным Следственного комитета РФ, в результате инцидента пострадало четыре человека, ещё один считается пропавшим без вести. Двое пострадавших находятся в реанимации.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при организации работ по ремонту на судоремонтном плавучем доке по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По словам бывшего командующего Черноморским флотом (1998-2002 годы) адмирала Владимира Комоедова, из-за аварии сроки ремонта российских кораблей будут сдвинуты. Он также подчеркнул, что в сложившейся ситуации "виден человеческий фактор" и "не обошлось без халатности".

Как сообщал УНИАН, док начал тонуть во время выхода из него "Адмирала Кузнецова". В результате сам док затонул, кроме того, упали два башенных крана, один из них - на авианосец.

ПД-50 был единственным в своем классе, который мог принимать суда ВМФ России вроде ракетного крейсера "Петр Великий" и авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

ПД-50 был построен в 1980 году в Швеции по заказу военно-морского флота СССР. Ширина дока составляет 67 метров, длина – 330 метров, грузоподъемность - 80 тысяч тонн, он предназначен для ремонта крупных надводных кораблей и подводных лодок.