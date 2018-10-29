Европарламент призывает запретить неофашистские группы

Резолюция призывает государства-члены осудить и ужесточить наказание за преступления на почве ненависти.

Европейский парламент призывает принять жесткие меры против неофашистских и неонацистских групп, которые в настоящее время пользуются определенным уровнем свободы действий в нескольких странах.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Euractiv.

Евродепутаты приняли резолюцию, осуждающую увеличение количества инцидентов, связанных с ненавистью и нетерпимостью в Европе. Резолюция также призывает к принятию мер против небольших ультраправых групп, которые способствуют повышению уровня ксенофобии.

"Отсутствие серьезных действий против неофашистских и неонацистских групп сделало возможным возникновение нынешних ксенофобских вспышек в Европе", - говорится в резолюции.

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Евродепутаты особо отметили рост серьезных нападений, вызванных ксенофобией, такими как атаки 2011 года в Норвегии, убийство британского депутата Джо Кокс и недавнее нападение на евродепутата Элеонору Ференцо.

Резолюция призывает государства-члены осудить и ужесточить наказание за преступления на почве ненависти. Более того, документ требует запрета неофашистских и неонацистских групп или любой другой группы или объединения, прославляющего нацизм и фашизм.

Еще один рычаг для действий, которые поддерживают депутаты Европарламента - это борьба с языком ненависти в интернете, который является основным инструментом распространения расистской, фашистской и ксенофобской риторики.