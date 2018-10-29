Президент Польши не считает тему немецких репараций за Вторую мировую войну закрытой

Анджей Дуда напомнил слова бывшего президента Леха Качиньского о том, что "убытки, причиненные Польше, никогда не были компенсированы".

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не считает закрытой тему выплат Германией репараций за ущерб, который был нанесен стране в ходе Второй мировой войны.

Об этом он заявил в интервью Bild am Sonntag, передает Европравда.

Дуда напомнил слова бывшего президента Леха Качиньского о том, что "убытки, причиненные Польше, никогда не были компенсированы".

"Вот и промежуточные итоги работы парламентской экспертной группы подтверждают, что наши потери не были восполнены", - отметил Дуда.

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"В моем понимании выплата репараций - это не закрытая тема", - сказал Дуда.

По его словам, ситуация с выплатой репараций является вопросом справедливости и ответственности.

Как известно, Германия отклонила требование Польши относительно новых переговоров о выплате дополнительных репараций за годы Второй мировой войны, отметив, что эта проблема уже была урегулирована в 1953 году.

Однако правящая партия Польши заявляет, что решения, принятые властью коммунистической эпохи, не действуют, потому что они были сделаны под давлением со стороны Советского Союза.

Напомним, в марте этого года глава комиссии по репарациям сейма Аркадиуш Мулярчик заявил, что Польша намерена потребовать от Германии $850 млрд в виде репараций. Он назвал эту цифру «огромной, но обоснованной».

Комитет по вопросу выплаты Германией репараций за годы Второй мировой войны был создан в парламенте Польши в прошлом году. Его целью был анализ размера репараций, которые должны быть выплачены Польше.