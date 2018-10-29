Президент Польши не считает тему немецких репараций за Вторую мировую войну закрытой
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не считает закрытой тему выплат Германией репараций за ущерб, который был нанесен стране в ходе Второй мировой войны.
Об этом он заявил в интервью Bild am Sonntag, передает Европравда.
Дуда напомнил слова бывшего президента Леха Качиньского о том, что "убытки, причиненные Польше, никогда не были компенсированы".
"Вот и промежуточные итоги работы парламентской экспертной группы подтверждают, что наши потери не были восполнены", - отметил Дуда.
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"В моем понимании выплата репараций - это не закрытая тема", - сказал Дуда.
По его словам, ситуация с выплатой репараций является вопросом справедливости и ответственности.
Как известно, Германия отклонила требование Польши относительно новых переговоров о выплате дополнительных репараций за годы Второй мировой войны, отметив, что эта проблема уже была урегулирована в 1953 году.
Однако правящая партия Польши заявляет, что решения, принятые властью коммунистической эпохи, не действуют, потому что они были сделаны под давлением со стороны Советского Союза.
Напомним, в марте этого года глава комиссии по репарациям сейма Аркадиуш Мулярчик заявил, что Польша намерена потребовать от Германии $850 млрд в виде репараций. Он назвал эту цифру «огромной, но обоснованной».
Комитет по вопросу выплаты Германией репараций за годы Второй мировой войны был создан в парламенте Польши в прошлом году. Его целью был анализ размера репараций, которые должны быть выплачены Польше.