Шведские СМИ показали фото, вызвавшее вторую операцию по поиску подлодки

Об этом пишет шведское издание DN.se, публикуя соответствующие снимки, передает "ЕвроПравда". Свен-Олоф Квиман рассказал, что днем 31 октября из окна своего дома на острове Лидинге он увидел что-то похожее на подводную лодку.

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"Я позвал жену. Она видит то же самое: подводная лодка. Я вышел на балкон с биноклем, в то время как она смотрела в камеру", - сказал Свен-Олоф Квиман.

Как заявил офицер, он абсолютно уверен в том, что это была подводная лодка, которая всплыла примерно за 1100 м от берега. "Это подводная лодка, я совершенно в этом убедился, когда смотрел в бинокль. Я видел корпус над поверхностью воды и боевую башню", - сказал генерал.

По словам Свена-Олофа Квимана, сначала он подумал, что это шведская субмарина, ведь она была в надводном положении. "Но на ней не было шведских опознавательных знаков, которые должны быть на подводных лодках. Башня была полностью черной. Кроме того, шведские подводные лодки большие и имеют более высокую башню", - рассказал Свен-Олоф Квиман, добавив, что длина неизвестной субмарины составляла 30-45 м.

Как сообщалось, руководитель пресс-службы шведских Вооруженных сил Филипп Симон подтвердил информацию СМИ о том, что Швеция проводила вторую операцию по поиску субмарины через неделю после официальных сообщений о первой операции.

Напомним, с 17 по 21 октября Швеция осуществляла в Балтийском море операцию по поиску подводной лодки, которая, вероятно, принадлежит России. Позже в Минобороны Швеции подтвердили наличие в ее водах небольшой субмарины. 18 декабря на шведских островах Форе и Готланд были найдены российские сигнальные патроны.