Экологи предупреждают о катастрофе на Байкале: уровень воды аномально упал, власть может ввести ЧС

Озеро Байкал аномально обмелело: уровень воды резко снизился на 40 см, что стало самым минимальным показателем за последние 60 лет, сообщает Коммерсантъ.

В случившемся обвиняют ОАО «Иркутскэнерго», которое забирает воду из озера для своих нужд. Власти Бурятии допускают возможность введения режима ЧС в регионе.

Об аномальном обмелении озера сообщил глава министерства природных ресурсов Бурятии Юрий Сафьянов. По его словам, уровень воды снизился на 40 см по сравнению с показателем 2013 года. Такой маловодный период отмечен впервые за 60 лет, уточнил министр.

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Жители бурятского побережья Байкала жалуются на то, что из колодцев ушла вода. Рыбаки, которые вышли на подледный лов в дельте реки Селенга, говорят об отсутствии рыбы. В Кабанском районе республики горят торфяные болота. Последние годы были засушливыми, что отчасти и привело к падению уровня воды в озере. Но, по словам экологов, настолько значительное снижение связано с действиями гидроэнергетиков Иркутской области. Весной прошлого года в надежде на полноводье они слили большое количество воды из Байкала.

Как сообщил губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко в письме в Минприроды, без воды, электроэнергии и отопления могут остаться более 200 тыс. человек. Ущерб в этом случае превысит 200 млн руб. в сутки.

Вопрос о том, можно ли снизить минимально допустимый уровень воды в Байкале, обсуждался месяц назад на совещании под руководством главы Минприроды Сергея Донского. Окончательное решение принято не было. В ведомстве заявили о том, что данных пока недостаточно. Дополнительные консультации с экспертами должны завершиться к весне.