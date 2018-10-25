Der Spiegel: В Украине российская церковь пожинает плоды своих грехов

Московский патриархат решил поддержать войну против Украины во имя мифического «русского мира» и теперь теряет там верующих.

Церкви не распадаются так быстро, как государства. Католицизм, к примеру, пережил падение Римской империи. И даже сегодня Папа Римский благословляет мир с площади Святого Петра, будто она до сих пор центр великой и могущественной державы.

Сегодня Российская империя пытается выжить ровно так же, как и Римская империя, живя внутри церкви, пишет Der Spiegel. Издание напоминает, что Беларусь и Украина независимые уже 27 лет. Но в религиозной плоскости они до сих пор в значительной степени подчинены Москве. А патриарх РПЦ Кирилл считает себя лидером верующих Киева и Минска.

Так было до недавнего времени. Распад СССР начал происходить и в церкви. Украина получила духовную независимость от Москвы. И это настолько мощное изменение, что оно может разделить все православное христианство. Хуже то, что оно может дать толчок новой вспышке насилия в Украине, которую устроит зловещий Кремль. Президент России Владимир Путин и его пресс-секретарь уже пообещали «защищать» интересы верующих в Украине. И это похоже на новое оправдание для вторжения в соседнюю страну.

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Чтобы объяснить суть церковного спора, нужно немного в нем разобраться. Религия, национализм и политика очень тесно сплелись в борьбе за избирателей, привлекательную недвижимость, геополитическое влияние и то, как православие позиционирует себя в отношениях других христиан. Конкурентами в конфликте издание называет лидера РПЦ Кирилла и Вселенского патриарха Варфоломея. Первый из них возглавляет сейчас одну из самых многочисленных православных конфессий в мире. Кирилл руководит богатой церковью, которую поддерживает Путин. За это духовный лидер россиян помогает президенту на выборах. Они оба считают, что Россия – это консервативная крепость, которая борется с развращенным Западом.

Антагонист российского патриарха - Варфоломей І, который возглавляет Вселенский престол в Константинополе. В отличие от Кирилла, он беден, как церковная мышь. У него значительно меньше денег и верующих не в последнюю очередь потому, что Турция сегодня – мусульманская страна. А христианское меньшинство или было выселено, или бежало в ходе истории. Однако, Варфоломей имеет особый статус Вселенского патриарха, что означает, что он отвечает за весь мир. Константинополь когда-то был центром православного христианства. Даже после завоевания турками в 1453 году, церковь в городе действует так, будто ничего не произошло.

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В отличие от Папы Римского, который правит объединенной церковью, Вселенский патриарх пользуется только статусом самого уважаемого из более чем десятка других православных лидеров. Он первый среди равных. Но если кто и может дать Украине церковную независимость, то это именно он. Собственно, именно Константинополь когда-то подтвердил независимость церкви в Москве, а потом спустя годы временно подчинил ей Киев. Именно поэтому украинский президент Петр Порошенко обратился к Вселенскому патриархату с просьбой предоставить томос об автокефалии. Издание напоминает, что церковный эпизод стал важной частью предвыборной кампании Порошенко. Он даже отражен в его политическом лозунге перед президентскими выборами.

Идея сформировать новую объединенную и свободную от влияния Москвы национальную церковь из общин киевского, московского патриархатов и УАПЦ достаточно популярна среди украинский политиков. Но она заставляет Россию вздрогнуть. В конце концов, в Кремле считают украинскую столицу колыбелью христианства и государственности поздней Российской империи. Кроме того, украинцы более набожны, чем россияне. Поэтому Московскому патриархату есть что терять.

Не удивительно, что Москва так болезненно отреагировала на решение патриарха Варфоломея поддержать запрос Киева об автокефалии. В сентябре Вселенский патриарх отправил двух епископов украинского происхождения из Северной Америки для организации переговоров. А в октябре он официально объявил, что украинская церковь подчиняется не Москве, а Константинополю. Также Вселенский патриарх снял анафему с лидера УПЦ КП Филарета. Проще говоря, Варфоломей І сделал все для подготовки к созданию новой украинской церкви. Единственный шаг, который осталось сделать – это официально провозгласить автокефалию Украины.

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Москва отреагировала агрессивно. Она запретила своим верующим посещать службы в церквах Константинопольской церкви. Появилась даже угроза раскола всего православного христианства, поскольку не известно, как другие патриархаты отреагируют. Поддержат они богатую Москву, которая настаивает на консервативном курсе Кремля, или патриарха Варфоломея, который придерживается прозападного курса и опирается на древний титул и только.

Однако, похоже, РПЦ не собирается менять свое поведение. Если она действительно потеряет свое влияние в Украине, ей придется в этом винить только себя. Вместо того, чтобы заботиться о мире между соседними странами, российская церковь помогла Кремлю воплощать свою циничную реакцию на революцию на Майдане в 2014 году. Правительство России умышленно усиливает конфликты в украинском обществе. Он аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе. Все это делается во имя мифического «русского мира», основанного на общей вере. Московский патриархат захотел принять в этом участие. Поэтому теперь он пожинает плоды своих грехов.