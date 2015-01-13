Российских военных будут обучать в "едином виртуальном боевом пространстве"

"Министерством обороны проводится работа по созданию сети центров межвидовой боевой подготовки войск. Планируется, что такие центры появятся в каждом военном округе", — напомнил Шойгу на первом селекторном совещании в этом году, пишет РИА Новости.

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По его словам, материально-техническая база центров позволит проводить полномасштабную межвидовую подготовку войск, сократить сроки боевого слаживания, а также повысить готовность формируемых группировок к выполнению боевых задач.

"Предполагается, что к 2020 году все центры будут связаны единым виртуальным боевым пространством. В результате мы сможем моделировать оперативно-тактическую обстановку на любом операционном направлении, независимо от мест дислокации частей и подразделений", — сообщил министр, отметив, что это должно существенно повысить качество их подготовки.

Первым должен открыться центр подготовки в Мулино (Нижегородская область). На его базе планируется ежегодно обучать до 30 тысяч военнослужащих с использованием в учебной программе компьютерных технологий, имитаторов, новейших тренажеров, позволяющих выстраивать трехмерные пространственные модели и практически любую тактическую обстановку на поле боя.

После срыва сделки с немецкой компанией из-за санкций Россия оснащает центр своими силами. Строительство планировалось завершить до конца 2014 года.