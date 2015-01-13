Российских военных будут обучать в "едином виртуальном боевом пространстве"
Центры межвидовой боевой подготовки появятся в каждом военном округе России и к 2020 году будут связаны единым виртуальным боевым пространством, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Министерством обороны проводится работа по созданию сети центров межвидовой боевой подготовки войск. Планируется, что такие центры появятся в каждом военном округе", — напомнил Шойгу на первом селекторном совещании в этом году, пишет РИА Новости.
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По его словам, материально-техническая база центров позволит проводить полномасштабную межвидовую подготовку войск, сократить сроки боевого слаживания, а также повысить готовность формируемых группировок к выполнению боевых задач.
"Предполагается, что к 2020 году все центры будут связаны единым виртуальным боевым пространством. В результате мы сможем моделировать оперативно-тактическую обстановку на любом операционном направлении, независимо от мест дислокации частей и подразделений", — сообщил министр, отметив, что это должно существенно повысить качество их подготовки.
Первым должен открыться центр подготовки в Мулино (Нижегородская область). На его базе планируется ежегодно обучать до 30 тысяч военнослужащих с использованием в учебной программе компьютерных технологий, имитаторов, новейших тренажеров, позволяющих выстраивать трехмерные пространственные модели и практически любую тактическую обстановку на поле боя.
После срыва сделки с немецкой компанией из-за санкций Россия оснащает центр своими силами. Строительство планировалось завершить до конца 2014 года.