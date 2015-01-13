На обновленных Google Maps нашли огромную опустевшую российскую базу вблизи границы

Журналисты называют это место замечательной стратегической позицией - оно находится в 23 км к востоку от Таганрога и 30 км в сторону северо-запада от Ростова-на-Дону. Оно расположено вблизи ключевых военных объектов, аэропортов и продовольственных мощностей. Эксперты отмечают выгодное локацию как для оперативного наступления на ключевые точки (Донецк, Луганск, Мариуполь), так и для адекватного отступления в случае контратаки.

По словам автора статьи, размеры базы огромные: 6 км в длину и около 10 км в ширину.

Однако на карте также видно пустые места, которые указывают на активность военных сил еще раньше, возможно в июне. Отвечая на вопрос, почему сейчас там ничего нет - автор статьи предполагает, что техника и живая сила были переброшены в Украину, таким образом освободив место. После этого издание приходит к выводу, что российская армия принимала активное участие в войне в Украине в течение всего периода конфликта.

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Путин мог готовиться к резкой эскалации насилия, не опираясь на результаты АТО и победы украинских силовиков, передает Watcher.