Ксении Собчак грозит судебный иск от Samsung из-за любви к iPhone – СМИ (видео)

Собчак была замечена на видеотрансляции с новым iPhone X, хотя по контракту с Samsung должна появляться на публике только со смартфоном этого производителя.

Компания Samsung подает в суд на российского политика и журналистку Ксению Собчак за нарушение условий договора, по которому она является «послом» бренда.

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Как сообщает Daily Mirror, Собчак была замечена на видеотрансляции с новым iPhone X, хотя по контракту с Samsung должна появляться на публике только со смартфоном этого производителя.

Сумма исковых требований, по информации таблоида, составляет 108 миллионов рублей (приблизительно 1,6 млн долларов США).

Как сообщает TJournal, в российском офисе Samsung подробно комментировать ситуацию журналистам не стали. «Все спекуляции на тему судебных исков и штрафов — слухи. Слухи мы не комментируем», - заявили представители компании.

Редактор отдела медиа в «Ведомостях» Ксения Болецкая, в свою очередь, заявила, что Собчак отрицает иск от компании.

Ранее сообщалось, что Антимонопольная служба Италии оштрафовала производителей техники Apple и Samsung в общей сложности на €15 млн. Штраф компаниям выписан за то, что они использовали программные обеспечения для снижения производительности смартфонов.