Apple и Samsung оштрафовали на €15 миллионов из-за замедления работы смартфонов
Антимонопольная служба Италии оштрафовала производителей техники Apple и Samsung в общей сложности на €15 млн
Samsung оштрафовали на €5 млн, а Apple - на €10 млн, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
Штраф компаниям выписан за то, что они использовали программные обеспечения для снижения производительности смартфонов.
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Вдобавок американская компания не предоставляла клиентам информацию о том, как обслуживать и заменять батареи смартфонов.
Компаниям выписали штрафы после того, как пользователи в Италии пожаловались, что обновления Samsung и Apple сокращают время работы старых моделей смартфонов и их функциональность, из-за чего клиенты вынуждены покупать новые аппараты.
Напомним, в декабре 2017 года компания Apple призналась, что снижает производительность предыдущих поколений iPhone на более новых операционных системах iOS для продления срока работы телефона и удобства пользователей.