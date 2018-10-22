"Все попадут, кто в ад, кто в рай": в Кремле прокомментировали слова Путина о ядерном ударе

Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что в российской доктрине право на первый ядерный удар «не зафиксировано».

В Кремле пояснили, что в словах президента России Владимира Путина главное то, что РФ первая не будет использовать ядерное оружие, а не то, что россияне попадут в рай в случае начала войны с использованием этого вида оружия.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать риторику главы российского государства, которую используют шахиды.

«Я могу разъяснить. Там речь шла не о рае главным образом, не о том, кто куда попадет, а речь шла о том, и это главное, и это многие пропустили, о том, что на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой права превентивного удара», - сказал Песков.

Он пояснил, что в российской доктрине право на первый ядерный удар «не зафиксировано».

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«Но у нас есть два условия, и об этом говорил другими, более емкими словами президент (РФ) – использование, если на нас нападут с использованием ядерного оружия, и вариант два: на нас нападут так, что само существование нашего государства окажется под угрозой. Россия считает себя вправе использовать ядерное оружие», - сказал он.

«Мы никогда ни на кого не нападем первыми. Вот что сказал президент, но если на нас нападут, то вот тогда все попадут: кто в ад, кто в рай и так далее. Вот это было главное, и это важно понять, все остальное – это аллегория», - подчеркнул Песков.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин пообещал россиянам, что в случае ядерной войны они попадут в рай как мученики, а остальные «сдохнут». Эти слова российского лидера вызвали взрыв хохота в зрительном зале.

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», - выдал Путин, после чего кокетливо опустил глаза и помолчал.