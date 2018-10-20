Впервые за 27 лет в воды Арктики вошел авианосец ВМС США

Авианосец стал первым кораблем подобного класса, который вошел в Арктику с сентября 1991 года.

Авианосец военно-морских сил США Harry Truman вошел в воды Арктики впервые за 27 лет, сообщает пресс-служба ВМС.

Читайте такжеНа палубу авианосца США Ronald Reagan упал вертолет

Отмечается, что этот авианосец стал первым кораблем подобного класса, который вошел в Арктику с сентября 1991 года, когда в учениях в этом регионе был задействован авианосец «Америка».

«Прошло почти тридцать лет с тех пор, как палубная авиация действовала в подобных условиях, и, несмотря на плохую погоду, члены нашего экипажа показывают, что этот корабль способен полностью использовать свои возможности в любой точке мира», — заявил командир корабля Ник Диенна.