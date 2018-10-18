«Мы попадем в рай, а они просто сдохнут»: Путин пообещал «агрессорам» неизбежное ядерное возмездие (видео)

Президент РФ заверил, что в российской концепции применения ядерного оружия не предусмотрен превентивный удар.

Президент РФ Владимир Путин пообещал россиянам, что в случае ядерной войны они попадут в рай как мученики, а остальные «сдохнут».

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пленарном заседании Валдайского клуба.

«Готовы ли мы, готов ли я использовать имеющееся в нашем распоряжении оружие, в том числе оружие массового уничтожения, для защиты своих интересов? Я напомню, что говорил. А я говорил, что в нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара», - сказал Путин.

По его словам, российская концепция - это ответ на встречный удар. «Для тех, кто знает, не нужно говорить, что это такое. Для непосвященных скажу еще раз. Это значит, что мы готовы и будем применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России, по нашей территории», - пообещал Путин.

«И когда мы убеждаемся, а это все происходит в течение нескольких секунд, что атака идет на территорию России, только после этого мы наносим ответный удар. Это ответ встречный, потому что летят к нам, а навстречу полетит в сторону агрессии», - добавил он.

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», - уверен Путин.

Напомним, в марте 2014 года российский пропагандист Дмитрий Киселев в эфире одного из телеканалов заявил, что Россия – единственная страна, способная превратить США в «радиоактивный пепел».

В октябре 2016 года Путин раскритиковал ремарку Киселева за излишнюю агрессивность. «Бряцать атомным оружием – самое последнее дело, это вредная риторика, и я ее не приветствую», – отметил он