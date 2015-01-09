СМИ: хакеры-исламисты взломали сайты нескольких городов Франции и разместили на них угрозы

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на издание Tvi 24. Кибератаки были осуществлены на сайты таких городов, как Эзанвиль, Гуссенвиль и Жой ле Мутье в департаменте Валь-д’Уаз, который входит в состав столичного региона Иль-де-Франс.

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На сайтах этих городов киберпреступники разместили символику "Исламского государства" и фразу на английском языке: "Свободу Палестине, смерть Франции, смерть Charlie". Там также указывается, что взлом осуществлен группой L'APoca-Dz.

Отмечается, что пока неизвестно, связаны ли эти атаки с организаторами теракта в Париже.

Напомним, 7 января в Париже в редакции журнала Charlie Hebdo террористы расстреляли 12 человек - сотрудников журнала и полицейских.