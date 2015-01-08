Карикатурист после теракта в Париже пообещал рисовать пророка Мухаммеда каждый день

Как сообщается, карикатурист под псевдонимом Reddit намерен рисовать пророка Мухаммеда в качестве призыва к защите сатиры, сообщает Gazeta.ru.

«Я хотел бы видеть Мухаммеда, который делает повседневные скучные вещи вместо того, чтобы всех бомбить», — написал карикатурист.

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В ходе вооруженного нападения на редакцию французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo в Париже погибли 12 человек, в том числе главный редактор издания. Во Франции в четверг, 8 января, прошла минута молчания в память о погибших.