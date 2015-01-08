Карикатурист после теракта в Париже пообещал рисовать пророка Мухаммеда каждый день
15:30, 08 января 2015Мир
2859 0
Карикатурист в память о погибших в результате нападения на редакцию издания Charlie Hebdo в Париже пообещал рисовать пророка Мухаммеда каждый день до конца этого года, пишет The Independant.
REUTERS
Как сообщается, карикатурист под псевдонимом Reddit намерен рисовать пророка Мухаммеда в качестве призыва к защите сатиры, сообщает Gazeta.ru.
«Я хотел бы видеть Мухаммеда, который делает повседневные скучные вещи вместо того, чтобы всех бомбить», — написал карикатурист.
Читайте такжеВыжившие сотрудники Charlie Hebdo издадут новый номер, "потому что глупость не победит"
В ходе вооруженного нападения на редакцию французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo в Париже погибли 12 человек, в том числе главный редактор издания. Во Франции в четверг, 8 января, прошла минута молчания в память о погибших.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter