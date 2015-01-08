Россия может закрыть въезд сотням тысяч иностранцев на 10 лет

Об этом заявил глава Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский, передает "Эхо Москвы".

По его словам, причина запрета на въезд - нарушение иностранцами срока законного пребывания в РФ.

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Ромодановский напомнил, что в эту субботу вступают в силу новые поправки к законодательству. По данным ФМС, в России сейчас находятся почти 3 млн иностранных граждан, которые уже превысили срок законного пребывания - 90 суток. Если превышение составит 120 дней, то въезд им закроют на 3 года, в случае превышения 270 дней - въезд будет закрыт на 5 лет. Незаконное пребывание более 360 дней - шлагбаум закроется на 10 лет, подчеркнул Ромодановский.