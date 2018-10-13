Экс-депутат Госдумы объяснил, почему в Кремле не будет переворота

Российская оппозиция не имеет желания создавать альтернативу нынешнему главе РФ, рассказал экс-депутат.

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев считает, что в Кремле сейчас не будет переворота, поскольку незаметна явная альтернатива президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Российская оппозиция не имеет желания создавать альтернативу нынешнему главе РФ, рассказал экс-депутат во время чата на "Главреде".

"Любой переворот, тем более, революция, возможны только тогда, когда есть явная заметная и понятная переворачивающим альтернатива, которая на данный момент не просматривается", — отметил собеседник.

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По его словам, колоссальной проблемой российской оппозиции является неспособность и даже нежелание подобную альтернативу создать. "И корень этой проблемы в том, что альтернатива, которая была бы хорошо воспринята обществом, лежит либо на поляне "левых" сил, либо националистических", — добавил Пономарев.

"А альтернативу, которую бы хотели элиты, что в окружении Путина, что те части, которые поддерживают несистемную оппозицию, это альтернатива неолиберальная, которую общество вряд ли будет готово поддержать", — заявил он.

"Классический пример — ситуация с пенсионной реформой, когда то, что сделал Путин, это было ровно то, к чему призывал такой видный российский оппозиционер как Алексей Навальный в программе своей незарегистрированной партии и в ходе выборов на (пост — Ред.) мэра Москвы", — сказал собеседник.

"Однако сейчас, когда с этой же инициативой вышел Путин, Навальный тут же развернулся на 180 градусов и начал это критиковать. Люди все это видят, и поэтому не хотят вернуться в ситуацию 90-х годов или попасть в ту ситуацию, которая сейчас в Украине, когда политические воззрение подгоняются под сиюминутные интересы за счет большинства населения", — утверждает бывший депутат.

Как сообщал УНИАН, экс-депутат Госдумы рассказал, когда разрешится проблема Донбасса.