С начала года в мире убили 56 журналистов, более чем половина репортеров погибла в зонах конфликтов

Данные текущего года уже превысили показатель за 2017 год, отмечают «Репортеры без границ».

С начала 2018 года из-за своей профессиональной деятельности в мире погибли 56 журналистов.

Об этом сообщает на своем сайте международная негосударственная организация по защите прав человека, которая оберегает свободу слова во всем мире, «Репортеры без границ».

«По состоянию на 1 октября 2018 года по всему миру убили 56 журналистов из-за их профессиональной деятельности. Эта цифра превысила показатель за весь 2017 год, когда погибли 55 работников СМИ. Хотя 2017 год стал наименее смертельным годом среди журналистов на протяжении последних 14 лет», - говорится в сообщении.

«Репортеры без границ» отмечают, что всего в зонах военных действий погибли 29 репортеров, что составляет 52% всех убитых журналистов.

Отмечается, что только в Афганистане погибли 13 журналистов. В частности, 30 апреля были убиты 10 журналистов: 9 из них в результате двойной бомбардировки в Кабуле, названной самым серьезным нападением в стране с момента поражения талибов в 2001 году, а затем в городе Хост застрелили журналиста BBC Ахмада Шаха.

Читайте также"Репортеры без границ": Украина поднялась в рейтинге свободы прессы

«5 корреспондентов погибли в Йемене. В этой стране журналисты гибнут не под бомбами, а в тюрьмах, становясь жертвами жестокого обращения. Такая судьба постигла журналиста Анвара аль-Раканя, которого пытали около года. Его семья говорит, что журналиста выпустили на свободу в критическом от голода, пыток и болезней состоянии, он умер 2 июня. Кроме того, еще как минимум 10 журналистов и один гражданский журналист находятся в йеменских тюрьмах, данных о них почти нет», - сообщили «Репортеры без границ».

Кроме того, по их данным, двое журналистов были убиты в Сомали (один - во время полицейской проверки, другой – был зарезан на выходе из редакции).

«Остается много «серых зон» в убийстве трех российских журналистов в Центральной Африке (Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев). Их убила группа неизвестных боевиков в июле во время расследования журналистами присутствия наемников, которые относятся к российской частной военной компании Вагнера, известной также своей деятельностью в Сирии», - сообщили в организации и отметили, что еще по два журналиста погибли в Пакистане, Палестине и Сирии.