Французская полиция распространила фото подозреваемых в теракте в Париже
Французская полиция распространила фото двух братьев, подозреваемых в теракте на редакцию парижского журнала Charlie Hebdo.
Речь идет о 34-летнем Саиде Кауши и его 32-летнем брате Шерифе, передает ТСН со ссылкой на France-Presse.
Оба они родились в Париже в семье алжирского происхождения.
Правоохранители обратились к свидетелям с просьбой помочь следствию, предупредив, что разыскиваемые "скорее всего вооружены и опасны".
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Утром 7 января трое неизвестных напали на офис издания Charlie Hebdoу центре Парижа. По последним данным, жертвами стали 12 человек: двое полицейских и 10 сотрудников журнала, в том числе главный редактор.
Еще несколько человек находятся в критическом состоянии. Президент Франции Франсуа Олланд лично побывал на месте происшествия и назвал нападение на редакцию террористическим актом.
#CharlieHebdo > la police diffuse un appel à témoins avec les photos des deux frères recherchés pic.twitter.com/hLiDfmR1nw
- itele (@itele) 8 Январь 2015