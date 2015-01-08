Французская полиция распространила фото подозреваемых в теракте в Париже

Речь идет о 34-летнем Саиде Кауши и его 32-летнем брате Шерифе, передает ТСН со ссылкой на France-Presse.

Оба они родились в Париже в семье алжирского происхождения.

Правоохранители обратились к свидетелям с просьбой помочь следствию, предупредив, что разыскиваемые "скорее всего вооружены и опасны".

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Утром 7 января трое неизвестных напали на офис издания Charlie Hebdoу центре Парижа. По последним данным, жертвами стали 12 человек: двое полицейских и 10 сотрудников журнала, в том числе главный редактор.

Еще несколько человек находятся в критическом состоянии. Президент Франции Франсуа Олланд лично побывал на месте происшествия и назвал нападение на редакцию террористическим актом.