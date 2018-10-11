Великобритания хочет внести "Новичок" в Конвенцию о запрете химического оружия

Это связано, в частности, с событиями в Солсбери.

Великобритания выступила в Организации по запрещению химического оружия за внесение дополнения к Конвенции, касающееся нервно-паралитического вещества "Новичок".

Об этом пишет постоянное представительство Великобритании при ОЗХО в Twitter.

"Сегодня Великобритания поддержала инициативу в ОЗХЗ относительно обновления дополнения к Конвенции о химическом оружии, чтобы специально включить нервно-паралитическое вещество "Новичок". Это поможет укрепить международную архитектуру (безопасности - ред), запрещающей использование химического оружия после атаки в Солсбери", - говорится в сообщении.

9 октября в Гааге открылась 89-я сессия Исполнительного совета ОЗХЗ, на которой обсуждаются вопросы, связанные с финансированием процесса передачи техсекретаріату ОЗХЗ права определять виновных в применении химического оружия.

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Ранее Нидерланды проинформировали о апрельскую попытку российской кибератаки против Организации по запрещению химического оружия, которой удалось предотвратить совместными усилиями разведки Британии и Нидерландов.

5 марта бывший российский разведчик Сергей Скрипач и его дочь Юлия были найдены без сознания в Солсбери и попали в больницу с отравлением неизвестным веществом, которую впоследствии идентифицировали как нервный реагент "Новичок" российского происхождения.

В Организации по запрещению химического оружия пришли к выводу, что власти Британии правильно идентифицировала вещество, которым был отравлен Скрипача и его дочь Юлию, и подтвердили российское происхождение "Новічка".

В деле отравления Скрипалей может появиться третий подозреваемый.