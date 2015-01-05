Грузовики из очередного "гумконвоя" РФ планируют прибыть на Донбасс 8 января

Все машины 11-го гуманитарного конвоя прибыли в Ростовскую область, где колонна будет сформирована окончательно. Об сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Ростовской области.

"Все грузовики прибыли из Ногинского спасательного центра в поселок Ковалевка в местный спасательный центр Донской. Пока они пустые, завтра будут загружаться, продолжится формирование колонны", - сказал собеседник агентства.

В состав колонны войдут более 120 автомобилей, которые якобы доставят около 1,4 тыс. тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты питания и предметы первой необходимости. По плану, 8 января, через пункты пропуска "Матвеев-Курган" и "Донецк" они должны прибыть в Донецк и Луганск.

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По словам представителя МЧС, 8 января ожидается ухудшение погодных условий, но на движение колонны это не повлияет.

"Техника находится в состоянии готовности и не подведет. Личный состав также подготовлен к работе в неблагоприятных погодных условиях", - сказали в МЧС.

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Как сообщал УНИАН, Россия прислала на оккупированные пророссийскими боевиками территории Донбасса уже 10 так называемых «гуманитарных конвоев», последний - 21 декабря.

В СНБО Украины заявляли, что все эти «гуманитарные конвои», которые Россия отправляет в Украину без ее разрешения, «являются лишь поддержкой вооруженных людей». Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.