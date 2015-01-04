Россия отправила в Украину очередной "гумконвой" из 120 грузовиков

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС России, в составе колонны более 60 автомобилей.

"Из этих автомобилей, а также из машин, отправляющихся в Ростовскую область из других регионов, будет сформирована 11-я колонна с гуманитарной помощью для Донбасса", — отметили в МЧС.

Читайте такжеВ составе вчерашнего "гумконвоя" РФ было 16 бензовозов – ОБСЕПо сообщениям российской стороны, в одиннадцатый гуманитарный конвой войдут более 120 автомобилей, которые доставят свыше 1,4 тысячи тонн гуманитарной помощи.

Как сообщал УНИАН, Россия прислала на оккупированные пророссийскими боевиками территории Донбасса уже 10 так называемых «гуманитарных конвоев», последний - 21 декабря.

В СНБО Украины заявляли, что все эти «гуманитарные конвои», которые Россия отправляет в Украину без ее разрешения, «являются лишь поддержкой вооруженных людей». Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.