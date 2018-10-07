Сегодня Бразилия выбирает президента, парламент и губернаторов

Основное внимание приковано к президентской гонке - на пост главы государства претендуют 13 кандидатов.

В Бразилии сегодня, 7 октября, пройдут всеобщие выборы, в ходе которых граждане страны выберут президента, вице-президента, депутатов Национального конгресса (парламента), губернаторов всех 26 штатов, а также депутатов региональных законодательных органов, сообщает "112 Украина".

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Право голоса в крупнейшей стране Южной Америки имеют более 147 миллионов избирателей старше 16 лет. Для избирателей в возрасте 18-69 лет участие в голосовании является обязательным, подростки 16-17 лет и пожилые люди старше 70 лет голосуют по желанию.

На пост президента претендуют 13 кандидатов. Если никто не наберет более 50% голосов, 28 октября состоится второй тур, в котором встретятся кандидаты с самой высокой поддержкой избирателей. По данным социологических опросов, победить в первом туре не удастся никому.

Перед началом избирательной кампании ее фаворит, бывший глава государства (2003–2011 годы) Луис Инасиу Лула да Силва был осужден за коррупцию на 12 лет и лишился права баллотироваться.

Второй по популярности кандидат, бывший военный и выдвиженец от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару, которого называют "бразильский Трамп", был ранен в ходе покушения и практически не вел агитации.

Высокую поддержку избирателей имеет и кандидат от левой Партии трудящихся, бывший мэр Сан-Паулу Фернанду Аддад. Аналитики ожидают, что именно Болсонару и Аддад выйдут во второй тур. Инаугурация нового президента Бразилии должна состояться 1 января 2019 года.

Кто бы не победил, население ожидает, что новый глава государства сконцентрирует свою деятельность на оздоровлении экономики. С 2016 года уровень безработицы не снижается ниже 12%. Без работы сидят почти 13 миллионов бразильцев.