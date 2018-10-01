В Бразилии десятки тысяч людей вышли на протесты против «бразильского Трампа» перед выборами (фото)

Правый кандидат в президенты страны Жаиру Болсонару известен своими агрессивными высказываниями в адрес женщин и ЛГБТ-сообщества.

В Бразилии тысячи людей вышли на акции протеста против крайне правого кандидата в президенты Жаиру Болсонару, который является одним из фаворитов грядущих выборов.

Как сообщает CBC News, протесты прошли в Сан-Паулу, Рио де Жанейро и некоторых прочих городах Бразилии. Главным лозунгом протестующих стала фраза «Не он!».

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Отмечается, что избирательная кампания Болсонару раскрыла глубокие разногласия в крупнейшей стране Южной Америки, фокусируясь на вопросах культуры и «традиционных» семейных ценностей.

Протесты начались в тот же день, когда Болсонару выписали из больницы в Сан-Паулу, куда его с ножевым ранением доставили после нападения 6 сентября.

В Сан-Паулу шествие против Болсонару возглавил левый кандидат Гильермо Булос. Протестующие несли флаги ЛГБТ-движения и баннеры с лозунгами против Болсонару.

Болсонару, как отмечается, известен своими агрессивными высказываниями в адрес геев, женщин и темнокожих людей. Его выдвижение привлекло международное внимание как пример мирового тренда роста популярности популизма и радикальных политиков.

Небольшие протесты против его кандидатуры состоялись в Лондоне, Лиссабоне, Берлине и Париже. Отметим, что СМИ уже называют его «бразильским Трампом».

При этом, по результатам соцопросов Болсонару лидирует на грядущих выборах – его готовы поддержать около 28 процентов опрошенных. В то же время, он обладает самым высоким рейтингом неприятия среди кандидатов, что может сыграть решающую роль в случае его выхода во второй тур.

В октябре в Бразилии состоятся всеобщие выборы. На них будут избраны президент и вице-президент Бразилии, Национальный конгресс Бразилии, губернаторы, вице-губернаторы и законодательные органы штатов.

Президента Бразилии будут выбирать 7 октября.