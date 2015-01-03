Спасательная миссия возобновила работу на пароме "Норман Атлантик" спустя неделю после его возгорания, пишет ВВС.

Судно отбуксировано в итальянский порт Бриндизи, однако его машинный отсек по-прежнему подает признаки тления.

Следователи в противогазах обнаружили на борту "черный ящик", однако причины возникновения пожара остаются неясными.

В результате происшествия погибли 11 человек. 19 пассажиров до сих пор числятся пропавшими без вести.

Итальянские власти опасаются, что в трюмах судна находились нелегальные мигранты.

Около 500 человек были эвакуированы с парома, следовавшего из Греции в Италию, вертолетом.

Как сообщал УНИАН, по данным МИД Украины, среди спасенных с горящего парома в Адриатическом море пассажиров, было четверо украинцев.

Как известно, пожар на пароме произошел возле острова Керкира в воскресенье, 28 декабря.

Судно шло ночным рейсом из Греции в Италию.