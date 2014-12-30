BBC: Среди спасенных с парома - четверо украинцев

Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на МИД Украины.

Во вторник в список из десяти погибших прибавилось еще двое албанских моряков, работавших на буксире, который тянул сгоревший паром Norman Atlantic.

В Италии сообщают, что не знают точного количества людей, которых до сих пор не нашли после пожара на пароме возле острова Керкира, начавшегося в воскресенье.

Эвакуацию пассажиров судна, которое шло ночным рейсом из Греции в Италию, уже завершили.

Читайте такжеВ результате пожара на Norman Atlantic 38 человек пропали без вестиСреди спасенных было четверо, а не двое украинцев, как сообщали сначала, сказал представитель МИД Евгений Перебыйнис со ссылкой на посольство Украины в Греции.

Мать и дочь успешно эвакуировали, после чего они попали в разные страны: дочь - в Италию, а мать - в Грецию. Однако в понедельник они должны были встретиться в Греции.

Среди пассажиров, по данным МИД, было еще двое мужчин из Украины, которых сначала ошибочно идентифицировали как граждан России.

"Они также успешно эвакуированы и сейчас находятся на территории Италии", - добавил Перебыйнис.

Как сообщалось, 28 декабря паром, на борту которого находились 478 человек, охватил огонь возле греческого острова Корфу. Паром следовал из греческого порта Патры в итальянский город Анкона. До сих пор неизвестно, что вызвало пожар.

Более 230 пассажиров и 34 члена экипажа были из Греции. На судне также были граждане Италии. Турции, Албании, Германии, Великобритании и ряде других стран.