В результате пожара на Norman Atlantic 38 человек пропали без вести
Число погибших в результате пожара на пароме Norman Atlantic возросло до 10 человек, 38 пассажиров считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на газету La Stampa, которая располагает информацией от береговой охраны Италии. "Всего спасено 447 человек, 10 человек погибли", - говорится в сообщении.
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При этом 38 человек считаются пропавшими без вести. Их число может быть большим, учитывая то, что судно перевозило нелегалов - в частности, они выявлены среди уже спасенных пассажиров.
Итальянская прокуратура уже начала расследование пожара на пароме. В частности, в непредумышленном убийстве и неосторожном обращении с судном, что привело к катастрофе, обвинили капитана Norman Atlantic Аргилио Джакомацци и владельца судна Карло Висентини.
"Корабль был абсолютно исправен, соответствовал всем требованиям. Во время проверки 19 декабря было выявлено 6 нарушений, 2 из которых были исправлены сразу. Остальные не могли вызвать пожара", - сказал адмирал береговой охраны Италии Никола Карлоне.
Напомним, ранее сообщалось, что пассажирский паром Norman Atlantic с 466 пассажирами на борту загорелся в море неподалеку от греческого острова Отоной. На борту находились четверо украинцев, которых уже спасли.