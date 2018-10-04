США шокировал загадочный огонь из-под земли, но Сатану уже оправдали

Местный судья постановил, что антихрист здесь ни при чем, хотя до сих пор никто не может сказать, откуда взялось пламя и что именно горело.

Местная власть на севере штата Арканзас расследует дело загадочной дыры в земле, из которой вдруг вспыхнул столб огня. Он горел более 40 минут, прежде чем погас.

Как сообщает Washington Post, следователи уже отвергли версию, что причиной таинственного возгорания в коммуне Милвей на границе между Арканзасом и Миссури могла стать утечка метана. Сомнительные подозрения о падении метеорита тоже были отброшены местным судьей Мики Пендерграссом.

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«Что касается Сатаны, то мы тоже отвергаем такую версию. Он здесь не ходил и не вонзал свои вилы в землю, чтобы из той дыры начало валить пламя», - сказал он.

Впрочем, столб огня достигал 3,6 метров ввысоту. Он появился на земле, находящейся в частной собственности уже 10 лет. Геологи оценили дыру с помощью камеры и пришли к выводу, что ее, вероятно, выкопало какое-то животное, поскольку тоннель в земле расширяется горизонтально.

Никаких коммунальных сетей или линий для транзита топлива, из которых могла бы произойти утечка, поблизости нет. Природных залежей газа на этой территории тоже не обнаружили. Ученые собрали образцы почвы, однако их анализ еще не завершен.

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«Образцы почвы должны четко указать на наличие бензина или любого топлива в дыре или на подземные воды, которые могли содержать топливо», - сказал геолог Тай Джонсон.

Местные чиновники обеспокоены инцидентом, поскольку пока его причина остается загадкой нельзя исключать возможность других возгораний в регионе.