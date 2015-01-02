Специалисты начинают поиски обломков Airbus под водой

Группа французских экспертов по расследованию катастроф при помощи чувствительных акустических датчиков попытается обнаружить местонахождение так называемых "черных ящиков" - бортовых самописцев, фиксирующих параметры полета и переговоры экипажа, передает Русская служба Би-би-си.

Самолет исчез с экранов радаров через 42 минуты после взлета. На его борту находились 162 пассажира и членов экипажа. Никаких сигналов тревоги с борта воздушного судна не поступало.

Спустя два дня поисков отдельные обломки самолета, багаж и тела погибших были обнаружены в проливе Каримата юго-западнее Пангкаланбуна в провинции Борнео.

Читайте такжеЭксперты: самолет AirAsia предположительно сел на воду, а затем затонулК настоящему моменту удалось обнаружить и доставить на берег лишь 10 тел. Поисковую операцию приходилось неоднократно прерывать по причине плохой погоды и волнения на море.

Причины катастрофы по-прежнему остаются загадкой.