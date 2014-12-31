СМИ: на месте крушения самолета AirAsia найдены еще три тела

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на главу Национального поисково-спасательного управления (Basarnas) Индонезии Хенри Бамбанга Сулистьо (Henry Bambang Sulistyo), таким образом, всего обнаружено шесть тел погибших, среди них — бортпроводник, пишет РИА Новости.

В среду поисковые бригады сосредоточили свои усилия на зоне, где накануне были обнаружены обломки самолета. Ранее сообщалось, что спасатели нашли тела двух женщин и одного мужчины.

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Больницы в городе Сурабая готовятся к приему тел жертв авиакатастрофы. Поиски осложняются сильным ветром и волнами.

В операции по поиску обломков самолета AirAsia также принимают участие спасатели из Австралии, Сингапура, Малайзии, Южной Кореи, Японии, Новой Зеландии и США.

Самолет Airbus вылетел из индонезийской Сурабаи в Сингапур 28 декабря. Менее чем через час пилот запросил разрешение на изменение курса и высоты полета в связи с погодными условиями.

Затемавиалайнер пропал с экранов радаров, не подав предварительно сигналов бедствия.