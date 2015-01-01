В Совбезе ООН 1 января начали работу новые непостоянные члены
23:56, 01 января 2015Мир
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В Совете Безопасности ООН приступают к работе 5 новых непостоянных членов - Ангола, Венесуэла, Испания, Малайзия, Новая Зеландия.
REUTERS
Они сменят Австралию, Аргентину, Люксембург, Южную Корею и Руанду и будут представлены в ключевой структуре ООН до 31 декабря 2016 года, передает телеканал 24.
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Всего в состав Совета Безопасности ООН входят 15 государств, 5 из них - Китай, Великобритания, США, Россия и Франция - представлены в ней на постоянной основе. Остальные 10 мест ежегодно обновляются наполовину. Выборы непостоянных членов происходят каждую осень в Генеральной ассамблее всемирной организации.
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