ООН: на Донбассе за время вооруженного конфликта погибли 4771 человек

Об этом говорится в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, передает радио "Свобода".

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В докладе, который охватывает период с 13 до 26 декабря, сообщается, что в последнее время резко возросло количество внутренне перемещенных лиц - их 610 тыс. В соседние страны выехали почти 594 тыс. граждан Украины.

На территориях Донецкой и Луганской областей, охваченных конфликтом, проживает около 5,2 млн человек.

В отчете говорится, что режим прекращения огня на востоке Украины постоянно нарушается. «В целом интенсивность обстрелов снизилась, но перемещение людей дальше растет, что вызывает серьезную обеспокоенность относительно гражданской безопасности», - подчеркивается в документе.