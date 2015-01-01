В Шанхае во время празднования Нового года погибли 35 человек

Массовая давка на набережной Вайтань в Шанхае произошла после того, как кто-то бросил с крыши высотного здания копии долларовых ассигнаций.

Об этом сообщило в четверг Центральное китайское телевидение, пишет ТАСС.

Давка произошла в среду около 23:35 по местному времени (18:35 мск). В это время толпы людей, празднующих Новый год, отправились к площади Чэнь И на набережной реки Хуанпу. По данным агентства Синьхуа, погибли 35 человек, 42 получили ранения.

Читайте такжеThe Independent: Китайским студентам отменили Рождество в попытке "противостоять экспансии западной культуры"Для помощи пострадавшим городские власти сформировали специальную рабочую группу во главе с секретарем шанхайского парткома Хань Чжэном. Начато расследование обстоятельств и причин трагедии.