Китай встретил Новый год – в Пекине, Шанхае и Гонконге запустили фейерверки

Новый год встретили в Китае - в Пекине в Олимпийском парке устроили лазерное шоу. В Шанхае и Гонконге запустили фейерверки.

Особенностью празднования Нового года в Китае являются уличные процессии с фонарями, хлопушками и петардами.

Хлопушками и петардами китайцы пытаются отпугнуть злых духов, а фонари нужны, чтобы Новый год не заблудился по дороге и все-таки пришел.

Новый год в Китае - семейный праздник.

Чуть ранее 2015-й приветствовали японцы, корейцы, как южные, так и северные, а также жители Австралии и Новой Зеландии.