Китай встретил Новый год – в Пекине, Шанхае и Гонконге запустили фейерверки
20:48, 31 декабря 2014Мир
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Особенностью празднования Нового года в Китае являются уличные процессии с фонарями, хлопушками и петардами
REUTERS
Новый год встретили в Китае - в Пекине в Олимпийском парке устроили лазерное шоу. В Шанхае и Гонконге запустили фейерверки.
Особенностью празднования Нового года в Китае являются уличные процессии с фонарями, хлопушками и петардами.
Хлопушками и петардами китайцы пытаются отпугнуть злых духов, а фонари нужны, чтобы Новый год не заблудился по дороге и все-таки пришел.
Новый год в Китае - семейный праздник.
Чуть ранее 2015-й приветствовали японцы, корейцы, как южные, так и северные, а также жители Австралии и Новой Зеландии.
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