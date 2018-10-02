Глазное яблоко взорвалось: гольфист мячом лишил глаза болельщицу

Снаряд, отправленный гольфистом, полетел по неудачной траектории и угодил в зрительницу.

Американский гольфист Брукс Коэпки случайно выбил глаз болельщице.

Как информирует The Sun, инцидент произошел во время турнира Ryder Cup 2018 во Франции.

Снаряд, отправленный гольфистом, полетел по неудачной траектории и угодил в 49-летнюю Корин Реманде. Из-за силы удара глазное яблоко зрительницы взорвалось. Она ослепла на правый глаз.

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Спортсмен первый подбежал к трибуне и позвал на помощь, увидев окровавленную Реманде. Он отказался от дальнейшего продолжения участия в турнире.

Пострадавшая заявила о своем намерении обратиться в суд.

«Совершенно очевидно, что есть ответственность со стороны организаторов турнира. Они не предупредили болельщиков, когда мяч игрока полетел в сторону толпы», — сказала она.