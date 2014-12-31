Путин поздравил с Новым годом князя Монако, но "пропустил" Порошенко

Об этом сообщается на официальном сайте Путина.

В частности, Путин направил поздравления в ЕС - федеральному канцлеру Австрии Вернеру Файману, премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, премьер-министру Соединённого Королевства Дэвиду Кэмерону и королеве Елизавете II,федеральному канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, королю Испании Филиппу VI, президенту Италии Джорджо Наполитано и главе Совета министров Итальянской Республики Маттео Ренци, президенту Финляндии Саули Ниинистё, президенту Франции Франсуа Олланду.

Читайте такжеПорошенко, Меркель, Олланд и Путин встретятся 15 января в АстанеТакже Путин поздравил глав США, Канады, Японии, Кореи, ЮАР, Китая, Индии, князя Монако, нескольких южноамериканских лидеров, лидеров постсоветских государств (за исключением Грузии, Украины, Латвии, Литвы и Эстонии) и глав некоторых международных организаций, а также бывших глав некоторых государств.