Die Welt: Гидролокатор обнаружил корпус самолета на дне Яванского моря

Об этом сообщается в статье «Гидролокатор обнаружил корпус самолета на дне Яванского моря», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

По сообщениям, был найден корпус разбившегося самолета AirAsia. Экипаж индонезийского корабля ВМФ сделал фотографии, на которых виден корпус, к западу от города Кумай на Борнео на глубине от 24 до 30 метров, сообщил в среду новостной портал Tempo.co. Он ссылается на данные, предоставленные членом экипажа одного из поисковых кораблей ВМФ.

Во вторник вечером индонезийские власти также сообщили, что на предполагаемом месте крушения был обнаружен большой темный объект. «Он находится на глубине от 30 до 50 метров», сказал представитель спасателей, по данным агентства Reuters. Изображения, полученные с помощью гидролокатора, еще не опубликованы.

В этом районе во вторник были обнаружены первые обломки и жертвы на поверхности воды. Корпус, согласно сообщениям, перевернут.

Аэробус A320 бюджетной авиакомпании в воскресенье исчез с радаров по пути из Сурабайи, Индонезия, в Сингапур. На борту находились 162 человека, в основном индонезийцы.

Тем не менее, плохая погода препятствует извлечению жертв из воды. Специалистам приходится справляться с волнами до трех метров, сказал глава поисково-спасательной службы, Бамбанг Сулистио, в среду. На данное время из воды достали семь тел, в том числе члена экипажа, на котором все еще была красная форма. Один из пострадавших был одет в спасательный жилет, на других по-прежнему была вся их одежда, сказал член спасательной группы агентству Reuters. Оба факта указывают на то, что самолет не разбился в результате внезапной катастрофы, и что до удара у пассажиров еще было время отреагировать.

На Борнео стоят наготове гробы

Несколько кораблей, вертолетов и водолазов были готовы забирать остальных жертв и обломки из воды, сказал Сулистио. Но им придется ждать улучшения погоды. Глубина моря на месте крушения, вероятно, меньше 100 метров.

Сначала жертв и обломки доставят в ближайший прибрежный город. Это Пангкалан-Бун на острове Борнео. Там стоят наготове гробы, в которых 162 жертвы отправят для идентификации в аэропорт Сурабайи. Между тем, самолет привез первые два гроба с жертвами авиакатастрофы в Сурабайю. Скорая помощь доставит их в больницу для идентификации.

В Сурабайе, откуда вылетел злосчастный самолет, скорбящие родственники передали следователям документы и медицинские записи, чтобы помочь в идентификации пропавших без вести лиц. Десятки членов семей сдали образцы ДНК.

Аэробус A320 с номером рейса QZ8501 в воскресенье утром был на пути в Сингапур, когда самолет исчез с радаров. Поиски затонувших обломков в течение двух дней были безуспешными. Во вторник, ВВС Индонезии обнаружили обломки в 185 км к юго-западу от Пангкалан-Бун, всего в десяти километрах от места, где пропал радиолокационный контакт. Следователи считают, что все пассажиры погибли.

После того, как из воды будут извлечены тела всех жертв, самым высоким приоритетом будет поиск черных ящиков. Устройства предоставят записи разговоров в кабине и технические данные самолета. Следователи надеются с их помощью понять причину катастрофы. Опытный пилот действительно сообщил о грозовом фронте впереди. Но для самолетов это, как правило, не является проблемой. Он не подавал сигнал тревоги.