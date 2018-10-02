Глава Пентагона отменил визит в Китай на фоне ухудшения отношений между странами - CNN

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его дружбе с китайским лидером Си Цзиньпином может наступить конец.

Министр обороны США Джеймс Мэттис отменил запланированный на октябрь визит в Пекин, что стало еще одним признаком ухудшения отношений между США и Китаем.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на неназванных американских чиновников.

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Мэттис, как отмечается, планировал посетить китайскую столицу и встретиться с высокопоставленными чиновниками КНР, чтобы обсудить вопросы безопасности. Неожиданная отмена визита пока не подтверждена Пентагоном официально.

Решение было принято на фоне растущих трений между Вашингтоном и Пекином по ряду вопросов – от тарифной политики Администрации Трампа в отношении китайских товаров, до анонса санкций против структур китайских вооруженных сил.

На пресс-конференции в среду президент США Дональд Трамп заявил, что его дружбе с китайским лидером Си Цзиньпином может наступить конец.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил Китай в стремлении вмешаться в ход промежуточных выборов в Конгресс, намеченных на 6 ноября.