Трамп обвинил Китай в попытке вмешательства в ноябрьские выборы в США

В ходе 10-минутного выступления в Совбезе ООН Трамп ни разу не упомянул об утверждениях относительно российского вмешательства в выборы-2016.

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в стремлении вмешаться в ход промежуточных выборов в Конгресс, намеченных на 6 ноября.

Заявление президента на этот счет прозвучало в среду, в ходе заседания Совбеза ООН, проходящего под председательством Трампа, пишет Голос Америки.

«Китай пытался и пытается вмешаться в приближающиеся выборы 2018 года, (в выборы), приближающиеся в ноябре. Против моей администрации», – сказал президент.

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Трамп не привел подтверждений своего заявления. Китайские официальные лица пока не ответили на запрос о комментариях по поводу высказываний президента США.

Напомним, что вопрос о переизбрании Трампа на новый срок будет решаться в 2020 году, однако ноябрьское голосование определит, будет ли Республиканская партия по-прежнему контролировать Палату представителей и Сенат.

Некоторые опросы общественного мнения указывают на возможность значительного успеха, которого могут добиться на ноябрьских выборах демократы.

В ходе десятиминутного выступления в Совбезе Трамп ни разу не упомянул об утверждениях относительно российского вмешательства в выборы-2016, в результате которых он пришел к власти.

Как сообщал УНИАН, ранее советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия, Китай, Северная Корея и Иран вызывают у США наибольшее беспокойство из-за возможного вмешательства в промежуточные выборы в Конгресс 2018 года.